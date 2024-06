La salita dei passeggeri sulla nave

: L'imbarco, in ambito aeroportuale, è una procedura attraverso cui ogni passeggero viene condotto dal gate aeroportuale all'interno dell'aeromobile. Di norma la maggior parte delle compagnie aeree inizia l'imbarco 25-30 o 40 minuti prima dell'orario di partenza rispettivamente per aerei a fusoliera stretta o a fusoliera larga; in questo lasso di tempo vengono effettuati una serie di controlli atti a verificare che ogni passeggero sia stato regolarmente accettato.

Italiano: Sostantivo: imbarco m sing (pl.: imbarchi) . fase in cui i passeggeri viaggiatori di un aereo si apprestano a presentare i biglietti, talvolta con i documenti d'identità, per salire sull'aereo prima che parta appunto per un viaggio "Stanno facendo l'imbarco, ti richiamo appena arriviamo. Ciao, a dopo".. Voce verbale: imbarco . prima persona singolare dell'indicativo presente di imbarcare.