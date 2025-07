Può esserlo il tabacco nei cruciverba: la soluzione è Trinciato

Home / Soluzioni Cruciverba / Può esserlo il tabacco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può esserlo il tabacco' è 'Trinciato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRINCIATO

Curiosità e Significato di Trinciato

La parola Trinciato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trinciato.

Perché la soluzione è Trinciato? Trinciato indica qualcosa che è stato sminuzzato o spezzettato in pezzi più piccoli. Nel contesto del tabacco, si riferisce a quello lavorato e tritato, pronto per essere vaporizzato o fumato. È un termine molto usato nel mondo delle sigarette e dei prodotti da pipa, dove il tabacco viene preparato in modo da facilitarne l’uso e migliorare l’aroma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può esserlo un messaggioPuò esserlo la pannaPuò esserlo il climaPuò esserlo uno sforzoPuò esserlo la rima

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trinciato

Hai davanti la definizione "Può esserlo il tabacco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G G I O U N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIUGNO" GIUGNO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.