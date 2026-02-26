Un cilindro di tabacco

SOLUZIONE: SIGARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cilindro di tabacco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cilindro di tabacco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sigaro? Il sigaro è un prodotto ottenuto dall’impacchettamento di foglie di tabacco accuratamente selezionate, arrotolate in modo compatto in modo da formare un cilindro. Viene spesso associato a momenti di relax o celebrazione e può variare molto per dimensioni, aroma e intensità. La lavorazione richiede tempo e maestria, rendendo ogni sigaro un oggetto di artigianato. La sua lunga tradizione si lega a culture e usi diversi nel corso dei secoli.

La definizione "Un cilindro di tabacco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cilindro di tabacco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sigaro:

S Savona I Imola G Genova A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cilindro di tabacco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

