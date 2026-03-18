Lo Stato eserciva quello del tabacco

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo Stato eserciva quello del tabacco' è 'Monopolio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONOPOLIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo Stato eserciva quello del tabacco" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato eserciva quello del tabacco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Monopolio? Il monopolio rappresenta la situazione in cui lo Stato detiene il pieno controllo della produzione e vendita di un bene o servizio, come nel caso del tabacco. Questa condizione permette all'autorità di regolamentare il mercato, fissare prezzi e limitare l'accesso per motivi di salute pubblica o economici. Attraverso il monopolio, lo Stato può ottenere entrate significative e garantire un controllo stretto sulle caratteristiche del prodotto. La gestione diretta di un settore strategico evidenzia il ruolo predominante delle istituzioni pubbliche.

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Lo Stato eserciva quello del tabacco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Monopolio

Se la definizione "Lo Stato eserciva quello del tabacco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato eserciva quello del tabacco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Monopolio:

M Milano O Otranto N Napoli O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato eserciva quello del tabacco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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