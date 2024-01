La definizione e la soluzione di: Può esserlo uno sforzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'RMS Titanic è stato un transatlantico britannico della classe Olympic, divenuto celebre per essere naufragato nelle prime ore del 15 aprile 1912, durante il suo viaggio inaugurale, a causa della collisione con un iceberg.

Secondo di un trio di transatlantici, il Titanic, assieme ai suoi due gemelli RMS Olympic e HMHS Britannic, era stato progettato per offrire un collegamento settimanale di linea con l'America e garantire il dominio delle rotte oceaniche alla White Star Line. Costruito presso i cantieri Harland and Wolff di Belfast, il Titanic rappresentava la massima espressione della tecnologia navale del tempo ed era il più grande e lussuoso bastimento del mondo.

Durante il suo viaggio inaugurale (da Southampton a New York, via Cherbourg e Queenstown) ebbe una collisione con un iceberg alle 23:40 (ora della nave) di domenica 14 aprile 1912, evento che provocò l'apertura di alcune falle sotto la linea di galleggiamento, allagando i primi cinque compartimenti stagni, il gavone di prua, tutte e tre le stive postali e il locale della caldaia 6 del transatlantico. L'allagamento, 2 ore e 40 minuti più tardi, provocò l'inabissamento della nave (alle 2:20 del mattino del 15 aprile), facendola spezzare in due tronconi. Nel naufragio persero la vita 1518 persone, compresi i membri dell'equipaggio; solo 705 persone riuscirono a sopravvivere, 6 delle quali furono salvate fra la gente finita in acqua. L'evento suscitò enorme sconcerto nell'opinione pubblica e portò alla nascita della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, nota come SOLAS.

Italiano

Aggettivo

titanico m sing

di Titano, da Titano (mitologia) relativo ai Titani, esseri sovrumani della mitologia greca (per estensione) che ha dimensioni smisuratamente grandi l’evento che ha generato il rilevamento diretto delle onde gravitazionali nel 2016 è stato causato da uno scontro titanico: due buchi neri hanno spiraleggiato insieme e si sono scontrati a più della metà della velocità della luce

Sillabazione

ti | tà | ni | co

Pronuncia

IPA: /ti'taniko/

Etimologia / Derivazione

(chimica) deriva da titanio

deriva da titanio (mitologia) dal greco tta che deriva da t - cioè "titano"

Sinonimi

(senso figurato) gigantesco, enorme, immane, grandioso immenso, smisurato, mastodontico, colossale, monumentale, ciclopico, poderoso, possente, straordinario, eccezionale, sovrumano

