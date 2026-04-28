Può esserlo una verità

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Può esserlo una verità' è 'Amara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMARA

Perché la soluzione è Amara? La parola amara si collega strettamente a una verità sgradita o difficile da accettare, spesso accompagnata da sensazioni di disgusto o dispiacere. Quando si affronta una realtà amara, si percepisce una nota di amarezza che si riflette nel modo in cui si esperisce il mondo e le emozioni. Questa sensazione può emergere da esperienze negative o dalla consapevolezza di un fatto scomodo, rendendo evidente che la verità può essere anche amara da digerire.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può esserlo una verità". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Può esserlo una verità nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amara

Se la definizione "Può esserlo una verità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può esserlo una verità" conferma che la soluzione 'Amara' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amara

A Ancona M Milano A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può esserlo una verità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amara' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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