La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Frase sentenziosa, massima' è 'Detto' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DETTO

Hai risolto il cruciverba con Detto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Detto.

Perché la soluzione è Detto? Detto è una frase breve e significativa che esprime un pensiero o un insegnamento. Spesso usato come massima o proverbio, racchiude saggezza popolare o riflessioni quotidiane. È un modo semplice per condividere un'idea che rimane impressa e facilmente ricordabile, rendendo ogni conversazione più ricca di significato e profondità. Insomma, il detto è un piccolo tesoro di saggezza da custodire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una frase sentenziosaBreve frase sentenziosaInizio di fraseA Roma c è la massimaDà il via a una frase ipotetica di desiderio

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

A P I C I K N T N G N I C H A O G R C

