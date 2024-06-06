Una frase sentenziosa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una frase sentenziosa' è 'Detto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DETTO

Perché la soluzione è Detto? Un detto è una frase sentenziosa che racchiude un insegnamento o un principio di saggezza comune. Spesso si tramanda oralmente tra le generazioni, assumendo un ruolo di guida nei comportamenti quotidiani. La sua formulazione breve e incisiva permette di trasmettere valori e verità universali in modo semplice e memorabile. Questi detti riflettono le esperienze accumulate nel tempo e rappresentano un patrimonio culturale condiviso. La loro efficacia risiede nella capacità di sintetizzare concetti complessi in poche parole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una frase sentenziosa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una frase sentenziosa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Detto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una frase sentenziosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una frase sentenziosa" conferma che la soluzione 'Detto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Detto

D Domodossola E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una frase sentenziosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Detto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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