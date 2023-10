Breve frase sentenziosa - Cruciverba

Forma usata negli scritti va dai motti alle formule, variando di lunghezza dallaa interi paragrafi. lo stesso argomento in dettaglio:...

Detto, fatto! è un libro di David Allen, che tratta un sistema di gestione del tempo e di organizzazione delle proprie attività. Il titolo in lingua originale, Getting Things Done, può essere tradotto con la locuzione fare in modo che le cose vengano fatte. Il metodo è noto comunemente con l'acronimo GTD (che è anche un marchio registrato ).