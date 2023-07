Dà il via a una frase ipotetica di desiderio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà il via a una frase ipotetica di desiderio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VORREI

Significato/Curiosita : Da il via a una frase ipotetica di desiderio

Particolarmente speciale. l'uso di questo tempo nella proposizione reggente (frase principale) è raro. esso può indicare un desiderio oppure un dubbio. nel primo... Titolo. vorrei – album di mino reitano del 1990 vorrei/vivere – singolo di mino reitano del 1990 vorrei – album di mariadele del 2000 vorrei – singolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Dà il via a una frase ipotetica di desiderio : frase; ipotetica; desiderio; Da essi si deve ricavare una frase ; Compongono una frase ; Nota frase di Game of Thrones: is coming ing; Nota frase di Catone: delenda est lat; Spezza il ritmo di una frase ; Cifra ipotetica ; Indica quanto manca all ipotetica fine del mondo; ipotetica capacità di comunicare col pensiero; Brama desiderio ; desiderio astratto e caratterizzato da perfezione; Insopprimibile desiderio di qualcosa; Soddisfare un desiderio ; Intenso desiderio irrefrenabile;

Cerca altre Definizioni