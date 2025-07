Viene chiamata anche siberino nei cruciverba: la soluzione è Piastra Eutettica

PIASTRA EUTETTICA

Curiosità e Significato di Piastra Eutettica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 16 lettere Piastra Eutettica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Piastra Eutettica? La piastra eutettica è un elemento utilizzato in laboratorio e ingegneria, noto anche come siberino per la sua capacità di mantenere temperature costanti grazie alla presenza di una miscela di leghe che si solidificano a temperatura fissa. Questa caratteristica permette di garantire condizioni stabili durante esperimenti o controlli termici, rendendola uno strumento indispensabile in vari campi scientifici.

Come si scrive la soluzione Piastra Eutettica

P Padova

I Imola

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

E Empoli

U Udine

T Torino

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

