La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prodotto da forno lungo e croccante' è 'Grissino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRISSINO

Curiosità e Significato di Grissino

La soluzione Grissino di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Grissino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Grissino? Il grissino è un piccolo prodotto da forno lungo e croccante, tipico della tradizione italiana. Perfetto come snack o accompagnamento, si distingue per la sua consistenza leggera e il sapore semplice, spesso insaporito con sale o semi di sesamo. Ideale per uno spuntino rapido o un aperitivo, il grissino rappresenta un classico che non tramonta mai.

Come si scrive la soluzione Grissino

G Genova

R Roma

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I L O T A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEVATOI" LEVATOI

