La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nelle città ci sono quelle a traffico limitato' è 'Zone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZONE

Curiosità e Significato di Zone

La parola Zone è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Zone.

Perché la soluzione è Zone? Le zone a traffico limitato sono aree delle città dove si controlla l'accesso delle auto per ridurre inquinamento e congestionamenti. Solo i veicoli autorizzati o residenti possono entrare in determinati orari, contribuendo a rendere le città più vivibili e sostenibili. Questi spazi rappresentano un modo intelligente per migliorare qualità di vita e tutela ambientale, favorendo spostamenti più ecologici e tranquilli.

Come si scrive la soluzione Zone

Hai davanti la definizione "Nelle città ci sono quelle a traffico limitato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Z Zara

O Otranto

N Napoli

E Empoli

