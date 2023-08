Ci sono quelli di riparazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli di riparazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESAMI

Significato/Curiosita : Ci sono quelli di riparazione

Macchinario di riparazione in questi siti. questo porta ad una riparazione del dna altamente specifica ed efficiente, che garantisce di riparare prima... Notte prima degli esami è un film italiano del 2006 diretto da fausto brizzi. esordio di brizzi alla regia cinematografica, è interpretato da nicolas... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ci sono quelli di riparazione : sono; quelli; riparazione; Ha lanciato Non sono una signora; Attributo di certe stelle che sono semplici meteoriti; sono tre contro tre in uno scioglilingua; Lo sono le notti per gli insonni; sono ambite dai futuri docenti universitari; Ci sono quelli Hubbard e di Fellaria; Ci sono quelli Cramer Montessori e Delphi; quelli in terra possono essere fiscali; quelli specchio sono coinvolti nell empatia; Chi cerca personale legge quelli vitae lat; Una riparazione eseguita con ago e filo; riparazione alle ingiurie del tempo; La riparazione dei danni di un opera d arte; Lavoretti di riparazione o per hobby fra; La riparazione che il sacerdote impone a chi si è confessato;

