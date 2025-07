Lo disse Giulio Cesare a Bruto (lat) nei cruciverba: la soluzione è Tu Quoque

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo disse Giulio Cesare a Bruto (lat)' è 'Tu Quoque'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TU QUOQUE

Curiosità e Significato di Tu Quoque

La parola Tu Quoque è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tu Quoque.

Perché la soluzione è Tu Quoque? Tu quoque è un'espressione latina che significa Anche tu, usata per indicare ipocrisia o doppio standard quando qualcuno critica gli altri ma agisce allo stesso modo. È famosa per il suo utilizzo in un celebre momento storico, quando Cesare rivolge questa frase a Bruto, sottolineando il tradimento. Un modo efficace per evidenziare incoerenze e atteggiamenti doppiogiochisti.

Come si scrive la soluzione Tu Quoque

Non riesci a risolvere la definizione "Lo disse Giulio Cesare a Bruto (lat)"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

