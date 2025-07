Città francese bagnata dalla Garonna nei cruciverba: la soluzione è Tolosa

TOLOSA

Curiosità e Significato di Tolosa

La soluzione Tolosa di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tolosa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tolosa? Toulouse, chiamata anche la Ville Rose per i suoi edifici di terracotta, è una città francese situata lungo il fiume Garonna. Nota per il suo centro storico vivace, l’industria aeronautica e la cultura, rappresenta un importante snodo nel sud della Francia. La sua storia affascinante e l’atmosfera unica la rendono una destinazione da scoprire, ideale per immergersi in un mix di tradizione e modernità.

Città francese attraversata dalla GaronnaCittà francese rinomata per il saponeLa città della Guayana Francese nota per il suo pepeLa città francese famosa per l editto di Enrico IVCittà francese presso i Pirenei

Come si scrive la soluzione Tolosa

Hai davanti la definizione "Città francese bagnata dalla Garonna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

S Savona

A Ancona

