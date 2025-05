Città francese presso i Pirenei nei cruciverba: la soluzione è Tolosa

TOLOSA

Curiosità e Significato di "Tolosa"

Tolosa è una città situata nel sud della Francia, nei pressi dei Pirenei. Conosciuta per la sua architettura in mattoni rosa, è famosa per la sua storia, la cultura e la sua vivace vita universitaria. È anche un importante centro per l'industria aerospaziale, ospitando diverse aziende leader nel settore.

Come si scrive la soluzione: Tolosa

Città francese presso i Pirenei

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

S Savona

A Ancona

