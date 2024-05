La Soluzione ♚ Città francese attraversata dalla Garonna La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOLOSA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Città francese attraversata dalla Garonna. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Citta francese attraversata dalla garonna: Popolosa del paese e conta 1 247 977 abitanti (2017). la città, attraversata dalla garonna, fa parte della guascogna ed è famosa in tutto il mondo per... Tolosa (AFI: [to'loza]; in francese Toulouse, AFI: [tu.'luz]; in occitano Tolosa, AFI: [tu'lu.z]) è una città della Francia, capoluogo della regione Occitania (dipartimento dell'Alta Garonna). Attraversata dalla Garonna, è situata nella regione sudoccidentale del Paese, a circa 100 km di distanza dai Pirenei e più o meno a metà strada tra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. Si tratta della quarta città più popolata del Paese dopo Parigi, Marsiglia e Lione. Nel 2021, la città di Tolosa conta 504 078 abitanti (contro i 390 350 nel 1999), che arrivano a 1 490 640 (contro i 964 797 nel 1999) nella sua area metropolitana, anch'essa la ...

