MONTASCALE

Curiosità e Significato di Montascale

Approfondisci la parola di 10 lettere Montascale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Montascale? Il montascale è un dispositivo che permette alle persone con mobilità ridotta di superare facilmente scale e barriere architettoniche, migliorando autonomia e qualità di vita. È una soluzione pratica e sicura per rendere gli ambienti più accessibili a tutti. Grazie al montascale, le barriere vengono abbattute, favorendo l'inclusione e la libertà di movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Permette a chi è invalido di superare barriere architettonicheCi aiuta a superare i momenti più difficiliAiuta Cristiano a conquistare RossanaAiuta un saltatoreAiuta il giardiniere a far pulizia in autunno

Come si scrive la soluzione Montascale

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T F O I M L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILMATO" FILMATO

