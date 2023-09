Aiuta un saltatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta un saltatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosita : Aiuta un saltatore

Tramite un countdown si riceve l'ordine di lancio. l'elastico del bungee jumping viene fissato alla piattaforma e alle caviglie del saltatore (tramite... Iniziano con o contengono il titolo. asta – modo di compravendita asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta asta – tipo di bastone impiegato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Aiuta un saltatore : aiuta; saltatore; Si fanno aiuta re da un cane; aiuta no i miseri; I malati aiuta ti da Madre Teresa; La piccola barca che aiuta le manovre nei porti; Alcuni si aiuta no col cucchiaio per mangiarli; Aiuta il saltatore ;

Cerca altre Definizioni