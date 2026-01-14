Arginare la folla che tenta di superare le transenne

Home / Soluzioni Cruciverba / Arginare la folla che tenta di superare le transenne

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Arginare la folla che tenta di superare le transenne' è 'Contenere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTENERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Arginare la folla che tenta di superare le transenne" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arginare la folla che tenta di superare le transenne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Contenere? Quando una grande folla si raduna in un luogo pubblico, è importante adottare misure per evitare che si spinga oltre i limiti stabiliti. Questo processo di mantenere le persone all’interno di uno spazio prefissato e prevenire che superino barriere è fondamentale per la sicurezza di tutti. La parola che descrive questa azione indica il gesto di impedire che la massa si disperda o si accumuli troppo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Arginare la folla che tenta di superare le transenne nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Contenere

Per risolvere la definizione "Arginare la folla che tenta di superare le transenne", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arginare la folla che tenta di superare le transenne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Contenere:

C Como O Otranto N Napoli T Torino E Empoli N Napoli E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arginare la folla che tenta di superare le transenne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Verbo di recipientiRacchiudere comprendereArginare la follaUna folla incontenibileIl beniamino della follaUn modo di farsi largo nella follaParlare incitando la folla