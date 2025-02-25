Permette agli invalidi di fare le rampe stando seduti nei cruciverba: la soluzione è Montascale

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Permette agli invalidi di fare le rampe stando seduti' è 'Montascale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTASCALE

Approfondisci la parola di 10 lettere Montascale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Se "Permette agli invalidi di fare le rampe stando seduti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

