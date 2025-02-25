Permette agli invalidi di fare le rampe stando seduti nei cruciverba: la soluzione è Montascale

Alessia Mogavero | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Permette agli invalidi di fare le rampe stando seduti' è 'Montascale'.

MONTASCALE

Approfondisci la parola di 10 lettere Montascale:

Se "Permette agli invalidi di fare le rampe stando seduti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 10 lettere della soluzione Montascale:
M Milano
O Otranto
N Napoli
T Torino
A Ancona
S Savona
C Como
A Ancona
L Livorno
E Empoli

