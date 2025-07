Abbandona l esercito senza permesso nei cruciverba: la soluzione è Disertore

DISERTORE

Curiosità e Significato di Disertore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Disertore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Disertore.

Perché la soluzione è Disertore? Disertore indica una persona che abbandona l'esercito senza autorizzazione, sfuggendo agli ordini e alle responsabilità militari. È un termine usato soprattutto in ambito militare e storico, riferendosi a chi decide di disconoscere il servizio militare per motivi personali o di protesta. La parola rappresenta il gesto di fuga e diserzione di fronte alle regole imposte dall'istituzione militare, e spesso comporta conseguenze legali.

Come si scrive la soluzione Disertore

Stai cercando la risposta alla definizione "Abbandona l esercito senza permesso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L O O N P G A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANGOLINO" PANGOLINO

