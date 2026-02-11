I fanti dell esercito romano

Home / Soluzioni Cruciverba / I fanti dell esercito romano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I fanti dell esercito romano' è 'Legionari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGIONARI

Perché la soluzione è Legionari? I soldati di fanteria dell'antica Roma erano noti per la loro disciplina e organizzazione. Si distinguevano per la capacità di combattere in formazione compatta e di adattarsi a diversi combattimenti. Questi guerrieri formavano la base dell'esercito romano, contribuendo alla sua potenza e alla conquista di vasti territori. La loro presenza era essenziale per mantenere l'ordine e difendere l'impero.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I fanti dell esercito romano" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I fanti dell esercito romano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I fanti dell esercito romano nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Legionari

Questa pagina è dedicata alla definizione "I fanti dell esercito romano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I fanti dell esercito romano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Legionari:

L Livorno E Empoli G Genova I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I fanti dell esercito romano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli appartenenti ad una milizia volontariaMiliti dell antica RomaSoldati volontari romaniUnità tattica dell esercito romanoSuddivisioni delle legioni dell esercito romanoNel 378 i Visigoti vi sbaragliarono l esercito romanoMonumento sacro punico-romano dell IglesienteGenerale e stratega dell esercito prussiano dell 800