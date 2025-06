Una mossa difensiva dello scacchista nei cruciverba: la soluzione è Arrocco

Home / Soluzioni Cruciverba / Una mossa difensiva dello scacchista

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una mossa difensiva dello scacchista' è 'Arrocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARROCCO

Curiosità e Significato di "Arrocco"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Arrocco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arrocco? L'arrocco è una mossa strategica nel gioco degli scacchi che consente di spostare il re e una torre contemporaneamente. Questa manovra ha lo scopo di mettere il re in una posizione più sicura, lontano dal centro della scacchiera, mentre si attiva anche la torre per un maggior controllo del gioco. È una delle poche mosse in cui si possono muovere due pezzi in un solo turno, rendendola particolarmente interessante e utile per rafforzare la propria difesa.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una particolare mossa difensiva dello scacchistaUna mossa dello scacchistaUna mossa da schermidore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arrocco

Hai davanti la definizione "Una mossa difensiva dello scacchista" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A O G A O S I T N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTAGONISMO" ANTAGONISMO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.