Imponente cinta difensiva

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Imponente cinta difensiva' è 'Muraglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MURAGLIA

Perché la soluzione è Muraglia? Una muraglia è una struttura imponente che circonda e protegge un territorio, spesso costruita con grande maestria e robustezza. La sua funzione principale è quella di fungere da barriera contro eventuali attacchi o invasioni, creando un limite invalicabile o difficile da superare. La muraglia si distingue per la sua lunghezza e solidità, rappresentando un simbolo di forza e difesa. La sua presenza evidenzia l'importanza di tutelare un'area strategicamente o culturalmente significativa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imponente cinta difensiva". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Imponente cinta difensiva nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Muraglia

In presenza della definizione "Imponente cinta difensiva", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imponente cinta difensiva" conferma che la soluzione 'Muraglia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Muraglia

M Milano U Udine R Roma A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imponente cinta difensiva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Muraglia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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