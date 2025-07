Tipico supporto per la cottura al barbecue nei cruciverba: la soluzione è Griglia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipico supporto per la cottura al barbecue' è 'Griglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRIGLIA

Curiosità e Significato di Griglia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Griglia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Griglia? La parola griglia indica sia la superficie metallica su cui si cuoce il cibo alla brace, sia l'intero elemento che permette di preparare deliziosi piatti alla griglia. È un supporto stabile e resistente, fondamentale per una cottura uniforme e saporita durante le grigliate. Insomma, la griglia è il cuore di ogni buona sessione di barbecue, rendendo speciale ogni momento di convivialità.

Come si scrive la soluzione Griglia

Hai trovato la definizione "Tipico supporto per la cottura al barbecue" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A Y G M M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRAMMY" GRAMMY

