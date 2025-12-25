Separa i maccheroni dalla acqua di cottura

SOLUZIONE: COLAPASTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Separa i maccheroni dalla acqua di cottura" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Separa i maccheroni dalla acqua di cottura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Colapasta? Il termine indica l'operazione di scolare la pasta, come i maccheroni, eliminando l'acqua di cottura per prepararla al meglio. È un passaggio fondamentale in cucina per ottenere la consistenza desiderata e poter procedere con il condimento. Dopo aver cotto la pasta, si utilizza un colapasta per separarla dall'acqua calda, assicurando che sia pronta per essere gustata.

Quando la definizione "Separa i maccheroni dalla acqua di cottura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Separa i maccheroni dalla acqua di cottura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colapasta:

C Como O Otranto L Livorno A Ancona P Padova A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Separa i maccheroni dalla acqua di cottura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

