Un residuo tipico delle gite al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un residuo tipico delle gite al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALSEDINE

Significato/Curiosita : Un residuo tipico delle gite al mare

Testaccio erano destinazione tradizionale delle gite di pasquetta e delle ottobrate. testaccio è un esempio tipico di urbanizzazione industriale, nata come... Estensione s'indica come salsedine il caratteristico odore prodotto dall'aerosol marino. fra i sali che compongono la salsedine ha un posto di primo piano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

