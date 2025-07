Si invocano nel pericolo nei cruciverba: la soluzione è Aiuti

AIUTI

Curiosità e Significato di Aiuti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Aiuti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Aiuti? AIUTI sono interventi o supporti offerti a chi si trova in difficoltà, specialmente in situazioni di pericolo o bisogno. Sono azioni che offrono sollievo e sicurezza, come assistenza, soccorso o supporto morale. Quando si invocano nel pericolo, rappresentano la speranza di ricevere aiuto rapido e concreto per superare momenti difficili e tornare alla normalità.

A Ancona

I Imola

U Udine

T Torino

I Imola

