Si dà in situazioni di pericolo immediato

Sostantivo

Curiosità su: 1941 - Allarme a Hollywood (1941) è un film del 1979 diretto da Steven Spielberg e interpretato da un cast d'insieme che include John Belushi, Dan Aykroyd e Ned Beatty. Prima commedia nella filmografia del regista statunitense, la pellicola godette all'epoca di un altissimo budget di produzione, circa 35 milioni di dollari. Il pubblico però non rispose positivamente: in America incassò poco più di 31 milioni e si salvò dal fallimento grazie alla risposta del pubblico europeo, circa 60 milioni di dollari d'incasso per un totale di 92 milioni di dollari incassati, una cifra comunque bassa nella media dei film del regista. Il fallimento commerciale in patria è probabilmente da attribuire alla filosofia che sta alla base della pellicola: 1941 è un film comico sulla follia della guerra che, volutamente, mette in ridicolo l'esercito americano e la gente di Hollywood, ritraendoli come incapaci; inoltre prende di mira altri valori americani, come la famiglia.

allarme m sing (pl.: allarmi)

(militare) ordine dato ai soldati di impugnare le armi e prepararsi per fronteggiare il nemico (per estensione) segnalazione di pericolo l'allarme è scattato in ritardo (per estensione) insistenza, quasi ostinata, nel riproporre qualcosa spesso conducendo alla paura e, talvolta, all'allarmismo

Sillabazione

al | làr | me

Pronuncia

IPA: /al'larme/

Etimologia / Derivazione

dalla interiezione all'armi cioè alle armi

Sinonimi

(militare) segnale

segnale ( per estensione ) segnale di pericolo

segnale di pericolo antifurto

(senso figurato) spavento, timore, agitazione, ansia, apprensione, preoccupazione, inquietudine

Contrari

calma, tranquillità, freddezza

Parole derivate