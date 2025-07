Resistente al calore nei cruciverba: la soluzione è Refrattario

REFRATTARIO

Curiosità e Significato di Refrattario

Perché la soluzione è Refrattario? Refrattario indica qualcosa che resiste al calore intenso senza deformarsi o danneggiarsi. È spesso usato per descrivere materiali come il gres o la ceramica, perfetti per cucinare in forno o per contenere alimenti caldi. In cucina, un recipiente refrattario permette di passare direttamente dal forno alla tavola, garantendo sicurezza e praticità. È la scelta ideale per chi cerca resistenza e affidabilità nelle pentole e piatti.

Come si scrive la soluzione Refrattario

R Roma

E Empoli

F Firenze

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O N I G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GITANO" GITANO

