La Soluzione ♚ Resistente al lavoro La definizione e la soluzione di 12 lettere: Resistente al lavoro. INFATICABILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Resistente al lavoro: Il romanzo dell'infaticabile cavaliere (Rough-Riding Romance) è un film muto del 1919 diretto da Arthur Rosson. Prodotto dalla Fox, aveva come interprete principale Tom Mix, famoso cowboy dello schermo, che affiancato dal suo fedele cavallo Tony, si esibiva in una serie di evoluzioni acrobatiche. Gli altri interpreti erano Juanita Hansen, Pat Chrisman, Spottiswoode Aitken, Jack Nelson, Sid Jordan, Frankie Lee, Buck Gebhart. Aggettivo Significato e Curiosità su: infaticabile m e f sing (pl.: infaticabili) che non sente la fatica (per estensione) che procede con dedizione per il raggiungimento di un fine Sillabazione in | fa | ti | cà | bi | le Etimologia / Derivazione derivato di faticare Sinonimi instancabile, attivo, dinamico, resistente, energico, vigoroso, inesauribile, indefesso, inesausto

( per estensione ) costante, tenace, perseverante

costante, tenace, perseverante persistente Contrari affaticato, stanco, spossato, fiacco, distrutto

(per estensione) incostante Altre Definizioni con infaticabile; resistente; lavoro; Resistente nastro adesivo; Un vetro assai resistente; Nel loro lavoro ricorrono a bagni coloranti; Coscienzioso nel proprio lavoro; Completano il lavoro degli architetti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Resistente al lavoro

INFATICABILE

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Resistente al lavoro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.