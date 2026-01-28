Sciolto con il calore

SOLUZIONE: LIQUEFATTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sciolto con il calore" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sciolto con il calore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Liquefatto? Quando qualcosa passa dallo stato solido a quello liquido grazie all'applicazione del calore, si dice che si è liquefatto. Questo processo avviene spesso con il ghiaccio o il metallo, che cambiano forma e consistenza. La trasformazione è importante in molte tecnologie e processi naturali, permettendo l'uso e il trasporto di materiali in forma liquida.

La soluzione associata alla definizione "Sciolto con il calore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sciolto con il calore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Liquefatto:

L Livorno I Imola Q Quarto U Udine E Empoli F Firenze A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sciolto con il calore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

