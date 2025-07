Lo sono certe fibre nei cruciverba: la soluzione è Tessili

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono certe fibre' è 'Tessili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESSILI

Curiosità e Significato di Tessili

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tessili, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tessili? Le fibre tessili sono i filamenti che, insieme, costituiscono i materiali utilizzati per creare tessuti e capi di abbigliamento. Possono essere naturali, come il cotone e la lana, o sintetiche, come il polyester. La loro qualità e provenienza determinano le caratteristiche dei tessuti finali. Insomma, senza le fibre tessili, non avremmo i tanti tessuti che indossiamo ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Tessili

Hai davanti la definizione "Lo sono certe fibre" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N E L A O B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALCONE" BALCONE

