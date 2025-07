Brutte facce nei cruciverba: la soluzione è Ceffi

Home / Soluzioni Cruciverba / Brutte facce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Brutte facce' è 'Ceffi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEFFI

Curiosità e Significato di Ceffi

Hai risolto il cruciverba con Ceffi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ceffi.

Perché la soluzione è Ceffi? Ceffi è un termine colloquiale italiano che indica persone dai volti brutti o sgradevoli, spesso usato in modo scherzoso o dispregiativo. Deriva da un’espressione dialettale e viene impiegato per descrivere facce poco attraenti o buffe, aggiungendo un tocco di ironia alla conversazione. È un modo colorito per commentare le espressioni o l’aspetto di qualcuno, arricchendo il linguaggio quotidiano con un pizzico di umorismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Solidi a più facce capaci di rifrangere la luceFacce poco rassicurantiTante facce ha il cuboLe facce delle scarpeLo sono le facce di bronzo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ceffi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Brutte facce", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

F Firenze

F Firenze

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R R I G D I M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIMAGRIRE" DIMAGRIRE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.