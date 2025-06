Vecchie brutte e cattive nei cruciverba: la soluzione è Megere

Home / Soluzioni Cruciverba / Vecchie brutte e cattive

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vecchie brutte e cattive' è 'Megere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEGERE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Megere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Megere.

Perché la soluzione è Megere? Megere sono donne considerate streghe o figure malefiche nella tradizione popolare italiana. Spesso associate a pratiche magiche oscure, sono protagoniste di leggende e racconti popolari. Il termine richiama immagini di vecchie donne brutte e cattive, capaci di incantare o minacciare. Conoscere il significato aiuta a comprendere meglio le storie e le credenze del passato, riflettendo sulle paure e superstizioni di un tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Streghe arpieVecchie perfide e malvagieVecchiacce malvagieLe auto vecchie e a pezziLa scatola accanto alle vecchie bilanceI segni di vecchie ferite

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Vecchie brutte e cattive"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

R A A T I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIRATA" PIRATA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.