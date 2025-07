Quella nazista in Polonia avvenne nel 1939 nei cruciverba: la soluzione è Invasione

INVASIONE

Curiosità e Significato di Invasione

Perché la soluzione è Invasione? L'invasione si riferisce all'atto di entrare e occupare un territorio con forza militare. Nel 1939, la Germania nazista invase la Polonia, dando inizio alla Seconda guerra mondiale. Questo termine descrive un'azione di conquista improvvisa e violenta, spesso senza autorizzazione internazionale. Comprendere il significato di invasione aiuta a capire eventi storici cruciali come quello del 1939 in Polonia.

Come si scrive la soluzione Invasione

I Imola

N Napoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A I L R I M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARMAIOLI" ARMAIOLI

