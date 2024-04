La definizione e la soluzione di 4 lettere: Fiume della Polonia. ODER - SAN - VISTOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lussemburghese

Congiunzione

Significato e Curiosità su: L'Oder (in ceco e in polacco Odra, in tedesco Oder) è un fiume dell'Europa centrale che attraversa la Repubblica Ceca, la Germania e la Polonia e sfocia nel Mar Baltico presso Swinoujscie. Con il suo affluente Neiße segna per un lungo tratto il confine tra la Germania e la Polonia (linea Oder-Neiße). Il delta del fiume chiamato Oderbruch ha ricevuto nel 2021 il Marchio del patrimonio europeo.

oder

o "Entweder ech oder du" : "O io o tu"

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'od/

Tedesco

Congiunzione

oder

o "Entweder ich oder du" : "O io o tu" (in caso contrario) oppure "Beeilen Sie sich, oder Sie verpassen Ihr Flugzeug." : "Sbrigati, oppure perderai l’aereo."

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'od/

