La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non sbrigato in ufficio' è 'Inevaso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INEVASO

Curiosità e Significato di Inevaso

La soluzione Inevaso di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inevaso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inevaso? Inevaso indica una persona che si aggira senza uno scopo preciso, spesso in modo invadente o fastidioso, come se fosse fuori luogo o non impegnata. È perfetto per descrivere chi si trova in ufficio senza lavorare o senza aver concluso nulla, lasciando il tempo libero inspiegato. Insomma, è chi si muove senza sbrigare nulla, restando inattivo e senza finalità.

L ufficio dal quale partono gli ordiniL ufficio del titolare della diocesiInstallato in un ufficioSi fanno dopo l orario d ufficioUn alto ufficio dell Onu

Come si scrive la soluzione Inevaso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non sbrigato in ufficio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T B I S E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISESTO" BISESTO

