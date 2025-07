Capelli di un nero intenso nei cruciverba: la soluzione è Corvini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Capelli di un nero intenso' è 'Corvini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORVINI

Curiosità e Significato di Corvini

Perché la soluzione è Corvini? Corvini è un termine che richiama il colore nero intenso, simile ai capelli molto scuri. Deriva dal latino corvinus, che significa corvo, animale noto per il suo piumaggio nero lucente. Utilizzato in modo poetico o descrittivo, indica qualcosa di profondamente nero e brillante, come i capelli o altri elementi scuri e lucidi. È un vocabolo ricco di suggestioni eleganti e misteriose.

Il nero scuro di alcuni capelliCosì sono i capelli ondulatiLegno nero lucente e pesanteNegli occhi e nei capelliIl quartiere nero di New York

Come si scrive la soluzione Corvini

C Como

O Otranto

R Roma

V Venezia

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O R T A C A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTRACCO" ATTRACCO

