Così sono i capelli ondulati

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così sono i capelli ondulati' è 'Mossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSSI

Vuoi approfondire la risposta Mossi? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Mossi'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Così sono i capelli ondulati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mossi

La definizione "Così sono i capelli ondulati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mossi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Così sono i capelli ondulati
  • Risposta: MOSSI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: M____
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
S Savona
S Savona
I Imola

La soluzione 'Mossi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così sono i capelli ondulati". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così sono i capelli lievemente ondulatiCosì sono i capelli colorati artificialmenteLo sono i capelli ondulatiCosì sono i capelli corviniCosì sono detti i capelli marroni