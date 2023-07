Il quartiere nero di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il quartiere nero di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HARLEM

Significato/Curiosità : Il quartiere nero di New York

Harlem è un quartiere storico situato a Manhattan, New York City. È noto per la sua ricca storia culturale, il suo patrimonio afroamericano e la sua vivace scena artistica. Harlem è emerso come centro della cultura afroamericana negli anni '20, durante il Rinascimento di Harlem, un periodo di rinascita artistica e intellettuale per la comunità nera. Ha visto la nascita di importanti movimenti letterari, musicali e artistici che hanno avuto un impatto significativo sulla cultura americana. Oggi, Harlem è un quartiere in continua evoluzione, ricco di ristoranti, locali notturni, teatri, gallerie d'arte e icone culturali come l'Apollo Theater. È un luogo di grande importanza storica e culturale nella storia di New York City.

Altre risposte alla domanda : Il quartiere nero di New York : quartiere; nero; york; Il quartiere di Genova con lo stadio calcistico; quartiere di Roma dove si svolge Le fate ignoranti; quartiere romano delle storie di Zerocalcare; L antico quartiere ebraico; Il quartiere con lo stadio milanese; Formaggio tenero del Norditalia; Cristina la regista della pellicola Bianco e nero ; nero a Paris; È nero in un libro di Salgari; Palmipede nordico bianco e nero ; Teatro lirico di New york ; Lo Square Garden di New york ; La york gallerista di Sex and the City; Quartiere di New york ; Un celebre museo di New york ;

Cerca altre Definizioni