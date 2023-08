Il nero scuro di alcuni capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nero scuro di alcuni capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORVINO

Significato/Curiosita : Il nero scuro di alcuni capelli

I capelli castani sono, per diffusione, il secondo tipo di colore di capelli dopo il nero. i capelli castani (talvolta indicati anche come bruni anche... Riferimento. mattia corvino, detto mattia il giusto (in lingua ungherese hunyadi mátyás, in croato matija korvin, in romeno matei corvin, in slovacco matej... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il nero scuro di alcuni capelli : nero; scuro; alcuni; capelli; Genero si dal cuore grande; Genero si munifici; Uccise Agrippina madre di nero ne nel 49 dC; Tenero di cuore; Ha il nero nella borsa; Aperitivo scuro e amarognolo; Profondamente oscuro ; Un tipo di carattere scuro e marcato; Un po di chiaroscuro ; scuro tenebroso; Per alcuni viene prima del piacere; I suoi semi ricoprono alcuni uramaki; alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli; In alcuni esami può essere a piacere; Per alcuni porta sfortuna; Donna dai capelli bruni; I capelli di molti nordici; Hanno i capelli scuri; Rende plasmabili i capelli ; Ragazze scure di capelli ;

