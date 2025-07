Attrezzi per grandi salti nei cruciverba: la soluzione è Aste

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Attrezzi per grandi salti' è 'Aste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTE

Curiosità e Significato di Aste

Non fermarti alla soluzione! Conosci Aste più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aste.

Perché la soluzione è Aste? Attrezzi per grandi salti si riferisce alle aste, strumenti utilizzati in discipline come il salto con l'asta, dove gli atleti sfruttano una lunga asta elastica per superare barriere alte. Questi strumenti sono fondamentali per chi desidera raggiungere nuove altezze, combinando tecnica e forza. In breve, le aste sono il supporto essenziale per chi mira a superare i propri limiti nell'atletica.

Come si scrive la soluzione Aste

Non riesci a risolvere la definizione "Attrezzi per grandi salti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R E N A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARNESI" ARNESI

