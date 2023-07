Uno sport da grandi salti in sella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport da grandi salti in sella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTOCROSS

Significato/Curiosità : Uno sport da grandi salti in sella

Il "motocross" è uno sport adrenalinico che coinvolge grandi salti in sella a una motocicletta appositamente progettata. Gli atleti sfidano piste accidentate e dissestate, affrontando ostacoli naturali come dune, colline e fanghi. Il motocross richiede una combinazione di abilità fisiche e tecniche, come equilibrio, agilità, forza e controllo della moto. Gli atleti sfrecciano a velocità impressionanti lungo i percorsi, saltando altezze incredibili e eseguendo acrobazie spettacolari in volo. Il motocross è uno sport spettacolare e competitivo che richiede coraggio e concentrazione. È amato da appassionati di motori e ammirato per le abilità straordinarie degli atleti che sfidano i propri limiti sulle piste.

