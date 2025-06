Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella nei cruciverba: la soluzione è Motocross

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella' è 'Motocross'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOTOCROSS

Curiosità e Significato di Motocross

Perché la soluzione è Motocross? Il motocross è uno sport di corsa su terreni accidentati e sterrati, dove i piloti affrontano salti elevati e curve impegnative. Chi lo pratica deve essere abile nel controllare la moto durante grandi salti in sella, dimostrando coraggio e destrezza. È un'attività adrenalinica che richiede tecnica e passione, regalando emozioni forti a chi ama sfidare i propri limiti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Corsa campestre per centauriSi pratica su percorsi accidentatiChi lo pratica corre nel fangoChi lo pratica fa grandi salti in sellaChi lo pratica deve avere buona miraLo può fare un santo

Come si scrive la soluzione Motocross

