LEGA

Curiosità e Significato di Lega

Perché la soluzione è Lega? Alleanza fra metalli si riferisce a un’unione tra due o più elementi metallici, spesso per rafforzare la loro resistenza o ottenere nuove proprietà. La parola “LEGA” indica proprio questa combinazione di diversi metalli, come il bronzo o l’acciaio. È un termine molto usato in metallurgia e nell’industria, perché permette di creare materiali più robusti e performanti.

Come si scrive la soluzione Lega

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

