La Soluzione ♚ Miscuglio di metalli La definizione e la soluzione di 4 lettere: Miscuglio di metalli. LEGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Miscuglio di metalli: Sostantivo Significato e Curiosità su lega ( approfondimento) f sing (pl.: leghe) (storia) (politica) alleanza fra due o più stati od istituzioni, tesa a cercare di raggiungere scopi comuni (chimica) (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) insieme di due o più metalli il cerchio in lega dell'automobile di Marco è a sei raggi unità di misura di lunghezza di che cambia da stato a stato che, nei paesi di lingua inglese, corrisponde a metri 4828 Voce verbale lega terza persona singolare presente indicativo di legare seconda persona singolare imperativo di legare Sillabazione lé | ga Pronuncia IPA: /'lega/ Etimologia / Derivazione derivazione di legare Sinonimi associazione, blocco, cartello, coalizione, trust, unione,

(di stati, città, enti) società, coalizione, confederazione, cooperativa, holding, setta

società, coalizione, confederazione, cooperativa, holding, setta (di organismi politici, enti,) partito, sindacato

partito, sindacato ( per estensione ) combriccola

combriccola federazione sportiva

( fisica ) ( metallurgia ) combinazione, fusione, amalgama, miscela

combinazione, fusione, amalgama, miscela ( senso figurato ) genere, tipo, sorta, qualità, stoffa, indole, pasta.

genere, tipo, sorta, qualità, stoffa, indole, pasta. ( spregiativo ) conventicola, banda

conventicola, banda (metallurgia) amalgama

amalgama ( senso figurato ) categoria, stampo, sorta

categoria, stampo, sorta fissa

(senso figurato) accordo, alleanza, combutta, patto Contrari individuo solo, singolo

( per estensione ) inimicizia, ostilità

inimicizia, ostilità (metallurgia) sostanza pura, sostanza semplice Parole derivate capolega Proverbi e modi di dire di bassa lega: di infimo valore Altre Definizioni con lega; miscuglio; metalli; Piccole stringhe; Leggerezza nei movimenti; Unirsi con un vincolo; Miscuglio d ingredienti; Un miscuglio di gelati; Un castoro privo di metalli preziosi; Si usa per tagliare metalli; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Miscuglio di metalli

LEGA

L

E

G

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Miscuglio di metalli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.