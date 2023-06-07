Residui della fusione di metalli
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Residui della fusione di metalli' è 'Scorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCORIE
Come completare la definizione
- Definizione: Residui della fusione di metalli
- Risposta: SCORIE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Scorie? Le scorie sono i residui che si formano durante la fusione dei metalli, spesso costituiti da impurità e materiali indesiderati separati dal metallo liquido. Questi residui si depositano sulla superficie del metallo fuso e devono essere eliminate per ottenere un prodotto di qualità superiore. La presenza di scorie è un aspetto naturale nel processo di lavorazione dei metalli, e la loro rimozione è fondamentale per migliorare le proprietà del metallo finale. La gestione corretta delle scorie garantisce un risultato più puro e performante.
La risposta alla definizione 'Residui della fusione di metalli'
La soluzione associata alla definizione "Residui della fusione di metalli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scorie'.
Schemi utili per Scorie
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: S_____
- Schema finale: __ORIE
Le 6 lettere della soluzione Scorie
La soluzione 'Scorie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Residui della fusione di metalli". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola residui: Residui di fusione Residui della lavorazione Residui rocciosi
Definizioni con la parola fusione: Si ottiene attraverso la fissione o la fusione nucleare Residui di fusione Residuo di fusione
Definizioni con la parola metalli: L arte di lavorare i metalli preziosi L arte di lavorare le pietre e i metalli preziosi La lavorazione che scurisce la superficie dei metalli
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: I rifiuti delle centrali nucleariScarti radioattiviUnisce tra loro due metalli con la sola fusione di un materiale di apportoLuogo di fusione dei metalliResidui di fusioneResidui della lavorazione di prodotti industrialiAlcuni corrodono i metalli
A O M H M O D