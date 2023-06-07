Residui della fusione di metalli

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Residui della fusione di metalli' è 'Scorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCORIE

Come completare la definizione

  • Definizione: Residui della fusione di metalli
  • Risposta: SCORIE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

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Perché la soluzione è Scorie? Le scorie sono i residui che si formano durante la fusione dei metalli, spesso costituiti da impurità e materiali indesiderati separati dal metallo liquido. Questi residui si depositano sulla superficie del metallo fuso e devono essere eliminate per ottenere un prodotto di qualità superiore. La presenza di scorie è un aspetto naturale nel processo di lavorazione dei metalli, e la loro rimozione è fondamentale per migliorare le proprietà del metallo finale. La gestione corretta delle scorie garantisce un risultato più puro e performante.

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La risposta alla definizione 'Residui della fusione di metalli'

La soluzione associata alla definizione "Residui della fusione di metalli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scorie'.

Schemi utili per Scorie

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con S
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: S_____
  • Schema finale: __ORIE

Le 6 lettere della soluzione Scorie

S Savona
C Como
O Otranto
R Roma
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Scorie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Residui della fusione di metalli". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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